معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اقدامات لازم برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا پایان نیم‌سال خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها اعلام کرد: اقدامات لازم برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشجویان‌ تحصیلات تکمیلی تا پایان نیم‌سال اتخاذ گردد.

معاون آموزشی وزیر علوم همچنین به رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرد؛ دانشگاه‌ها می‌توانند درمورد برگزاری کلاس‌های فشرده حضوری برای دروس کارگاهی، آزمایشگاهی در مقاطع کاردانی و کارشناسی برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.



