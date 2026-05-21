رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از جان باختن دو کودک و مصدوم شدن یک نفر دیگر در آتش سوزی منزل مسکونی در روستای دوار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمد موسوی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی در روستای دوار شهرستان شوش، ۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه عملیات امداد و اطفا در محل ادامه دارد، افزود: براساس آمار اولیه، در این حادثه دو کودک زیر ۱۰ سال، جان خود را از دست دادند و یک زن مصدوم با وضعیت وخیم به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شده است.

موسوی بیان داشت: باتوجه به وضعیت فرد مصدوم شده در این حادثه، اعزام وی به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز محتمل است و جزییات علت دقیق در حال بررسی است و متعاقبا اعلام خواهد شد.