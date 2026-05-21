به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تمامی بازی‌های هفتۀ ۲۵ لیگ یک پنجشنبه عصر برگزار شد که در مهم‌ترین بازی‌ها مس شهربابک صدرنشین در خانه مقابل شهرداری نوشهر متوقف شد.

نساجی تیم دوم جدول از این نتیجه نهایت استفاده را برد و با پیروزی برابر نود ارومیه خودش را به صدر جدول نزدیک کرد.

نتایج هفتۀ ۲۵:

مس سونگون ۲-۱ پالایش نفت بندرعباس

فردا البرز ۱-۰ پارس جنوبی جم

داماشیان گیلان ۱-۰ بعثت کرمانشاه

نساجی مازندران ۲-۰ نود ارومیه

هوادار ۰-۰ صنعت نفت آبادان

مس شهربابک ۰-۰ شهرداری نوشهر

آریو اسلامشهر ۰-۰مس کرمان

شناورسازی قشم ۰-۰ نیروی زمینی

نفت و گاز گچساران ۲-۱ سایپا

به‌این‌ترتیب رقابت مدعیان در صدر جدول لیگ فشرده‌تر شد و فاصله نساجی مازندران با مس شهربابک صدرنشین به یک امتیاز رسید. نفت آبادان هم در تعقیب این دو تیم است.

جدول لیگ به شرح زیر است: