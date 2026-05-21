به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ علی تیموری گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند یک دستگاه کامیون را که حامل ۱۰ تن چوب قاچاق بود، متوقف و محموله آن را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم افزود: ارزش تقریبی این محموله قاچاق توسط کارشناسان حدود ۳ میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر برای متهم پرونده تشکیل و نامبرده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شد