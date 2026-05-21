سرپرست فرمانداری ویژه دزفول از اجرای ۶۰ طرح عمرانی و خدماتی در حوزه‌های توزیع برق، شهرداری، راهداری، علوم پزشکی، صمت و بهسازی معابر در این شهرستان به مناسبت چهارم خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیز مرداس با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مناسبت چهارم خرداد گفت: ۶۰ طرح عمرانی و خدماتی در حوزه‌های توزیع برق، شهرداری، راهداری، علوم پزشکی، صمت و بهسازی معابر اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده به مناسبت روز دزفول، اظهار کرد: تحویل ۷۳۵ قطعه زمین به خانواده شهدا، ۷۰۰ قطعه زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت، برگزاری نمایشگاه چهارم خرداد با ۳۰ غرفه سوغات، صنایع دستی، کتاب، برگزاری شب شعر، ۴۶ یادواره شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت چهارم خرداد اجرا خواهد شد.

مرداس با بیان اینکه محوریت تجمع‌های دزفول در روز‌های آینده، چهارم خرداد است، ادامه داد: حضور میدانی مردم دزفول در خیابان‌ها طی ۸۰ روز اخیر، تمرین مقاومت در جنگ هشت ساله است.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: مردم دزفول در جنگ هشت ساله علاوه بر تمامی اقداماتی که در جبهه‌های مختلف انجام می‌دادند میزبان رزمندگان شهر‌های دیگر بودند که این میهمان نوازی در خاطره‌ها ثبت شد.

وی افزود: جمع آوری کمک‌های مردمی در دوران دفاع مقدس یکی دیگر از اقدامات منحصر‌به‌فرد مردم دزفول در جنگ هشت ساله بود به طوری که هرکس هرچه در توان داشت با اخلاص در اختیار رزمندگان قرار می‌داد.

مرداس گفت: دزفول در طول جنگ هشت ساله، یک تیپ کامل و مجهز در جبهه پدافندی و آفندی دوران دفاع مقدس داشت؛ زندگی عادی مردم دزفول در جنگ‌های مختلف تداوم داشت که نشانه آموزه‌های دینی است.

شهرستان دزفول افزون بر ۲ هزار و ۶۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم میهن اسلامی کرد و چهارم خرداد در تقویم به نام روز مقاومت و پایداری و روز دزفول نامگذاری شده است.