مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: خروش حماسی مردم و جریان سازی صدا و سیما موجب بازتاب اقدام شبکه دنا در رسانه‌های ۵ قاره دنیا شد.

انعکاس حماسه برنو به دستان از شبکه دنا و بازتاب آن در ۵ قاره دنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، در مراسم چهلم شهدای والامقام «علی کیانی» و «سرهنگ مصطفی حبیبی‌زاد» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: ملت ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، در برابر دشمنان ایستاده و این ایستادگی معادلات جهانی را تغییر می دهد.

وی با اشاره به آیه ۱۲ سوره توبه گفت: قرآن کریم به صراحت درباره پیمان‌شکنان هشدار داده است و تأکید دارد کسانی که پس از عهد و پیمان، دست به دشمنی و طعنه‌زنی می‌زنند، قابل اعتماد نیستند. امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از طرح مذاکره و گفت‌وگو، بار دیگر چهره واقعی خود را آشکار کردند و با تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن فرماندهان، دانشمندان و فرزندان این ملت، ماهیت حقیقی خود را نشان دادند.

گنجی افزود: دشمنان خبیث و متجاوز در جنگ تحمیلی اخیر، پس از آنکه سخن از مذاکره و تعامل به میان آوردند، به حریم جمهوری اسلامی ایران تجاوز کردند و فرماندهان بزرگ و دانشمندان برجسته کشور را به شهادت رساندند؛ اقدامی که نشان داد جمهوری اسلامی ایران در برابر بدعهدی‌ها و پیمان‌شکنی‌های دشمنان، حق دارد با بی‌اعتمادی کامل وارد عرصه مذاکره شود.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد افزود: دشمنان به کمتر از فروپاشی ایران اسلامی، تضعیف جبهه مقاومت و شکستن اراده ملت ایران رضایت نمی‌دهند، اما ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد و اجازه تحقق اهداف دشمنان را نمی دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران جهان، جنگ با جمهوری اسلامی ایران را نقطه عطفی در تغییر هژمونی آمریکا می‌دانند، گفت: افول قدرت آمریکا و ناتوانی این کشور در تحمیل اراده خود به ملت‌ها آغاز شده و مقاومت ملت ایران، آغازگر این تغییر تاریخی است.

گنجی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مدیریت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با اتکا به توان داخلی، قدرت بازدارندگی و اقتدار نیروهای مسلح، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت منطقه ایفا می‌کند و دشمنان دریافته‌اند که نمی‌توانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.

وی ادامه داد: قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مدیریت منطقه، نتیجه خون شهدا، ایستادگی ملت و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این مسیر با قدرت ادامه دارد.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از مردم استان گفت: مردم کهگیلویه و بویراحمد همواره به غیرت، شجاعت و سلحشوری شناخته شده‌اند و در حوادث اخیر نیز بار دیگر این روحیه مثال‌زدنی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: رشادت و ایستادگی مردم استان، به‌ویژه در حماسه «کوه سیاه»، برگ زرینی در تاریخ این دیار است و شهدای این حادثه، سند افتخار مردم غیور استان محسوب می‌شوند.

گنجی با اشاره به نقش رسانه در انعکاس این حماسه‌ها گفت: شبکه دنا توانست با انعکاس رشادت‌ها و ایثار مردم استان، حماسه‌ای ماندگار را به تصویر بکشد و بازتاب این حوادث در سطح کشور و حتی در رسانه‌های مختلف جهان، افتخاری بزرگ برای مردم استان و رسانه ملی بود.

وی بیان کرد: بازتاب حماسه مردم کهگیلویه و بویراحمد و غیرت مثال‌زدنی آنان در برابر تهدیدها، سبب شد شبکه دنا در مقاطع مختلف به یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های استانی تبدیل شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت عظیم فرهنگی و اجتماعی مردم این خطه است.

مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، روحانیون و اقشار مختلف مردم حاضر در این مراسم، گفت: خانواده‌های شهدا با تقدیم فرزندان خود، بزرگ‌ترین سند وفاداری به اسلام، انقلاب و ولایت را ارائه کرده‌اند و ملت ایران همواره مدیون این ایثار و فداکاری است.

وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مشکلات اقتصادی مردم افزود: در کنار همه افتخارآفرینی‌ها و رشادت‌ها، انتظار مردم از مسئولان این است که نسبت به کنترل بازار، مقابله با گرانی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند.

گنجی تأکید کرد: برخی گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازار ناشی از سوءاستفاده از شرایط موجود است و مسئولان باید با مدیریت دقیق، آرامش اقتصادی و معیشتی مردم را تأمین کنند.