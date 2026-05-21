با تعویض موتور کولرها، به اندازه برق ۷ نیروگاه صرفه‌ جویی می‌ شود

با تعویض موتور کولرها، به اندازه برق ۷ نیروگاه صرفه‌ جویی می‌ شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس شورای اسلامی گفت: شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین جهانی است و فقط با تعویض موتور ۲۰ میلیون کولر آبی، ۷۰۰۰ مگاوات صرفه‌ جویی برق حاصل خواهد شد.

محمد رستمی در آیین کلنگ‌ زنی نیروگاه ۷ مگاواتی در شهرستان میان جلگه، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌ الله رئیسی، کار جهادی و مخلصانه را ماندگار و اثرگذار دانست.

رستمی با بیان اینکه تأخیر در اجرای طرح ها ارزش اقتصادی آنها را کاهش می‌ دهد، از فرماندار میان جلگه و سایر دست‌ اندرکاران که در تسریع این طرح نقش داشتند، قدردانی کرد.

وی افزود: «در بسیاری از موارد، سرمایه‌ گذار در مسیر گرفتن زمین و مجوزها منصرف می‌ شود. باید دستگاه‌ های خدمت‌ رسان، فرش قرمز زیر پای سرمایه‌ گذار پهن کنند و همه امور مربوط به او را تسریع کنند.»

نماینده مجلس با انتقاد از «قوانین دست‌ و پاگیر» که مانع حرکت توسعه کشور شده‌ اند، تأکید کرد که رفع این قوانین مزاحم ضروری است.

رستمی با اشاره به کمبود انرژی برای چاه‌ های عمیق کشاورزی در سال‌ های اخیر، گفت: هرچه تولید برق بیشتر شود، به مردم این منطقه کمک خواهد شد.

وی در بخش فنی سخنان خود به موضوع «شدت انرژی» پرداخت و توضیح داد: «شدت انرژی یعنی مقدار انرژی مصرف‌ شده به ازای هر واحد تولید کالا یا خدمت و شدت انرژی در ایران دو برابر میانگین جهانی است.»

رستمی اظهار داشت: ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور داریم که بازده موتور مصرفی آنها تنها ۳۳ درصد است، در حالی که موتورهای با بازده ۸۰ درصد نیز تولید می‌ شود. اگر فقط موتور این کولرها تعویض شود، ۷۰۰۰ مگاوات صرفه‌ جویی برق حاصل می‌ شود که معادل ۷ نیروگاه است.

وی گفت: اگر دو موضوع الکتروموتورها و شدت انرژی در حوزه صنعت حل شود، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.