پویش بین المللی ۱۶۸ بعلاوه یک برای خونخواهی شهدای جنایت دبستان شجره طیبه میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر پویش گفت: هدف از این پویش استفاده از ظرفیت آزادی خواهان جهان برای شکل گیری یک ائتلاف است تا زمینه محکومیت این جنایت در جهان فراهم شود.
علی نیکو افزود: از همه ظرفیتهای فرهنگی دنیا برای معرفی این جنایت به جهانیان استفاده میشود.
وی گفت: مردم میتوانند با مراجعه با درگاه اینترنتی ۱۶۸plus۱.com عکسها و فیلمهای جنایت آمریکایی صهیونیستی دبستان شجره طیبه میناب را مشاهده کنند.
نیکو افزود: مردم می توانند با مراجعه به این درگاه از پویش حمایت کنند.
در این مراسم ۴۵ فعال حقوق بشر و خبرنگار حضور داشتند.