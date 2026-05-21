۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و احیای مسجد جامع خوانسار اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خوانسار گفت: این اعتبار با هدف حفظ این بنای تاریخی و تقویت زیرساختهای فرهنگی خوانسار در نظر گرفته شده است.
سید رضا صالحی امیری ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بخشهایی از این بنای تاریخی دچار خسارت شد که ضرورت مرمت و بازسازی آن را دوچندان کرد و بر همین اساس، اختصاص این اعتبار در دستور کار قرار گرفت تا عملیات بازسازی و احیای این اثر تاریخی هرچه سریعتر اجرا شود.
وی افزود: مسجد جامع خوانسار یکی از بناهای شاخص و هویتساز منطقه به شمار میرود که در سالهای گذشته نقش مهمی در فعالیتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مردم این شهرستان داشته است.
سید رضا صالحی امیری: حفاظت از آثار تاریخی و مذهبی کشور، بخشی از مسوولیت مهم وزارت میراث فرهنگی است و تلاش میشود با تأمین اعتبار لازم، بناهای ارزشمند تاریخی در کشور حفظ و احیا شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه فرهنگی و مذهبی خوانسار اشاره کرد و گفت: این شهرستان با برخورداری از سابقهای درخشان در عرصه فرهنگ، مذهب و علم، همواره یکی از مناطق اثرگذار کشور بوده و علما، اندیشمندان و فرهیختگان برجستهای را به جامعه معرفی کرده است.
تاریخ بنای مسجد جامع خوانسار براساس سنگ نوشتهای که بر سر در آن نصب شده سال ۱۱۰۱ ه. ق، است.
این اثر تاریخی در ۱۰ آبان ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۱۲۱ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شهرستان خوانسار در ۱۶۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.