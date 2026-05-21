دادگاه منطقهای آنکارا، اوزگور اوزل و هیئت اجرایی حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه، را به صورت موقت از سمتهای خود تعلیق کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این تصمیم در چارچوب پرونده مربوط به اعتبار کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق صادر شده؛ کنگرهای که در آن اوزگور اوزل با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست حزب رسید.
بر اساس گزارشها، دادگاه در قالب یک تدبیر موقت، کمال قلیچداراوغلو و تیم مدیریتی پیشین حزب را مأمور اداره حزب کرده است.
رسانههای ترکیه نوشتهاند این تصمیم پس از رأی قبلی درباره بیاعتبار شدن سیوهشتمین کنگره عادی حزب جمهوریخواه خلق صادر شده است.
این تحول میتواند حزب اصلی مخالف دولت ترکیه را وارد بحران تازهای کند و معادلات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.