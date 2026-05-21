به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده باشگاه‌های حاضر در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر درباره صدور مجوز حرفه‌ای آنها تصمیم گیری کرد.

همین امر باعث شد تا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نامه هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون را مبنی بر دریافت این مجوز را منتشر کنند.

تعداد باشگاه‌هایی که نتوانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند نسبت به فصل گذشته بیشتر شده است که در بین آنها سپاهان اصفهان نیز حضور دارد تا فعلا امکان حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ را هم نداشته باشد.