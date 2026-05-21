برگزاری جشن «وصال شیرین» در قزوین؛ تجلیل از ۱۰۰ زوج، فعالان ازدواج و خانوادههای پرجمعیت
همزمان با سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، شهر قزوین میزبان جشن بزرگ «وصال شیرین» شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف ترویج ازدواج پایدار و تقویت بنیان خانواده و با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار گردید.
تاکید نماینده ولیفقیه بر نقش ازدواج در رشد و رزق؛ ضرورت توجه به فرزندآوری
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولیفقیه ضمن تبریک به زوجهای جوان گفت: تجربه نشان داده است ازدواج رزق و روزی خدا را جذب میکند و افراد سریعتر رشد میکنند.
وی با اشاره به نگرانی از افزایش سالمندی جمعیت در آینده تاکید کرد: ترس از تامین هزینهها نباید مانع تصمیمگیری برای ازدواج و فرزندآوری شود و از مردم خواستند در این مسیر مشارکت کنند.
همچنین وی از بانکها خواست تا پرداخت وام ازدواج برای جوانان تسهیل شود و موانع موجود کاهش یابد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین در تشریح جزئیات این برنامه گفت: در این جشن، مراسم رسمی ازدواج ۱۰۰ زوج جوان استان قزوین برگزار شد.
بیدخام افزود: همچنین از زوجهای جوان و فعالان و خادمان حوزه ازدواج که در ترویج فرهنگ صحیح ازدواج تلاش میکنند، تجلیل به عمل آمد
تاکید مسئولان بر تامین اعتبار وام ازدواج و فرزندآوری؛ افزایش بیش از ۱۰۰ همت
محمد بیگی، نماینده مجلس در این مراسم اعلام کرد: اعتبار پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تامین شده و بودجه آن برای جبران عقبماندگیها بیش از ۱۰۰ همت افزایش یافته است. وی همچنین گفت: همه زوجهایی که تا آبان امسال ازدواج کنند تا پایان سال وام ازدواج را دریافت خواهند کرد و افراد در صف نیز وام خود را دریافت میکنند.
احمدپور، معاون سیاسی-امنیتی استاندار نیز به اقدامات دولت در مسیر تسهیل ازدواج اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین کارها تامین مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن است.