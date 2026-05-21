

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: حدود ۷۰۰ هکتار زیره سبز در شهرستان کشت شده است و با توجه به نیاز آبی پائین این محصول و کشت بصورت نیمه آبی و دیم، کشاورزان تمایل زیادی به کشت این محصول دارند.

حسن کلیدری افزود: برای کشت محصول زیره سبز توجه به استفاده از بذور اصلاح شده، ضد عفونی بذور، رعایت تناوب کشت و استفاده از بذرکار مخصوص در افزایش عملکرد تاثیر بسزایی دارد.



