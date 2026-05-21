به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،طبق اعلام فدراسیون کبدی، مراسم معارفه عباس اورسجی به عنوان رئیس فدراسیون کبدی با حضور، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان و اعضا هیات رئیسه فدراسیون برگزار شد.

در جریان مراسم فوق حکم ریاست چهار ساله عباس اورسجی توسط مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان به وی اهدا شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار شد و در نهایت عباس اورسجی با کسب ۴۳ رای برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس فدراسیون کبدی انتخاب و معرفی شد.

پیش از این آذین ساکی از ۱۷ دی تا به امروز سکان فدراسیون را به عنوان سرپرست عهده‌دار بود.