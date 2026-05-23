دهدشت میزبان مسابقات چوب کشی استان
مردان و بانوان ورزشکار شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات چوبکشی انتخابی استان در دهدشت باهم به رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات های همگانی استان گفت: این دوره از مسابقات در پنج وزن ۷۰،۸۰،۹۰،۱۰۵و ۶۵ کیلوگرم به میزبانی هیات ورزش روستایی و عشایری بازیهای بومی و محلی شهرستان کهگیلویه در سالن فرهنگیان دهدشت برگزار شد.
بردیان کرامتی اصل افزود: این
مسابقات انتخابی مرحله کشوری است که با شرکت ۴۵ ورزشکار آقا و خانم به صورت دوحذفی برگزار شد.
وی ادامه داد: نفرات اول هر وزن خردادماه به مسابقات کشوری برای انتخاب در تیم ملی اعزام می شوند.
رئیس هیات های همگانی استان گفت: به نفرات اول و دوم رقابت های هر وزن جوایزی اهدا شد.