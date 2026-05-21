سیدعبدالملک بدرالدین رهبر یمن گفت: دشمنان با پیشرفت علمی و سلطه بر شرکت‌ها، بر تولید مواد سمی و تأثیرات جسمی، روانی و بهداشتی آنها تمرکز دارند.

تلاش دشمنان بر تولید مواد سمی و تأثیرات جسمی، روانی و بهداشتی است

تلاش دشمنان بر تولید مواد سمی و تأثیرات جسمی، روانی و بهداشتی است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، سیدعبدالملک بدرالدین رهبر یمن گفت: دشمنان حتی از عنوان انسانی و سازمان‌های بشردوستانه برای نفوذ امنیتی استفاده کرده‌اند؛ همان‌گونه که در یمن رخ داد. دشمنان از پوشش فعالیت‌های بشردوستانه و سازمان‌های انسانی برای نفوذ و فعال‌سازی نقش اطلاعاتی آنها بهره می‌برند.

سیدعبدالملک بدرالدین افزود: مدیریت عملیات هدف قرار دادن دولت، از سوی طرفی خارجی انجام می‌شد که به‌طور مستقیم با شماری از عناصر محلی در سازمان‌ها همکاری داشت. هسته‌ای که از سوی یک فرد خارجی اداره می‌شد، طی چند روز با استفاده از فناوری‌ها، نشست دولت را به‌صورت مستقیم رصد کرده بود.

رهبر یمن تاکید کرد: هسته‌های مرتبط با دشمن اسرائیلی تنها به جمع‌آوری اطلاعات اکتفا نکردند، بلکه در اجرای عملیات هدف‌گیری نیز نقش داشتند. هسته‌های وابسته به دشمن فعالیت‌های گسترده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات درباره انبار‌های سلاح و حوزه‌های کاری حساس و مهم انجام داده‌اند. اعترافات دقیق و جزئی هسته‌های دشمن کاملاً با آنچه رخ داده مطابقت دارد و آن‌گونه که برخی ساده‌لوحان تصور می‌کنند نیست.

سیدعبدالملک بدرالدین همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان در حوزه اقتصادی، از بازار‌های جوامع اسلامی در کشور‌های عربی و دیگر کشور‌ها بهره‌برداری گسترده می‌کنند. دشمنان مبالغ بسیار هنگفتی از بازار‌های بزرگ کشور‌های ما به دست می‌آورند که این امر برایشان امکانات و توانمندی‌های عظیمی فراهم می‌کند.

رهبر یمن همچنین گفت: دشمنان تنها از محل فروش دخانیات در کشور‌های عربی ما، میلیارد‌ها درآمد کسب می‌کنند و سایر محصولات نیز درآمد‌های بسیار کلانی برایشان به همراه دارد. در اوایل دهه ۲۰۰۰ برخی کشور‌های اروپایی و آمریکایی حتی بعضی دولت‌های عربی را تهدید می‌کردند تا محصولاتشان تحریم نشود.

بدر الدین افزود: نفت عراق از سوی شرکت‌های آمریکایی غارت می‌شود و پیش از مردم عراق، آنها از آن بهره‌مند می‌شوند؛ حتی در سطح شرکت‌های تولیدکننده.

رهبر یمن تاکید کرد: هدف قرار دادن حوزه سلامت، یکی از مهم‌ترین محور‌های تمرکز دشمنان است. از جمله محور‌های تمرکز دشمنان در حوزه سلامت، مسئله ناباروری و کنترل جمعیت در چارچوب هدف قرار دادن و نابودی امت است.

سیدعبدالملک بدرالدین خاطرنشان کرد: دشمنان با پیشرفت علمی و سلطه بر شرکت‌ها، بر تولید مواد سمی و تأثیرات جسمی، روانی و بهداشتی آنها تمرکز دارند.