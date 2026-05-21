حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را مصداق عدالت فرهنگی و پیروزی در میدان فرهنگ خواند. او همچنین عملکرد روابط عمومی این رویداد فرهنگی را عالی ارزیابی کرد و خواستار تمدید این رویداد فرهنگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد علامتی؛ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به شرایط منطقه‌ای امروز، که در آن قرار داریم گفت: برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، با حضور گسترده ناشران و سطح بالای خدمات‌دهی، پیروزی بزرگ دیگری برای انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ محسوب می‌شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ادامه داد: این نمایشگاه یک تودهنی بزرگ به دشمن بود که نشان داد نمی‌توانند جریان فرهنگ را در کشور ما متوقف کنند. این رویداد مظهر عدالت فرهنگی است و هوای تازه‌ای را وارد زیست‌بوم فرهنگی کشور می‌کند. کسی که در دورترین نقطه مرزی زندگی می‌کند با شهروندان پایتخت خدمات برابری را در این رویداد فرهنگی ملی دریافت می‌کند. همچنین توجه ویژه دست‌اندرکاران این نمایشگاه به حوزه کودک و نوجوان بسیار ستودنی است. امروز خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، از مشاوره خرید، پشتیبانی تا ارسال مرسوله در سریع‌ترین زمان ممکن به دست مخاطبان بسیار عالیست.

وی افزود: با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمهیداتی که در خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت امور فرهنگی اندیشیده شده، امروز ارسال و جابجایی خرید کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب تهران رایگان است. دولت برای این کار یارانه پرداخت می‌کند و این هم یکی دیگر از ویژگی‌های ارزشمند هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. باید به همکارانم در خانه کتاب و ادبیات ایران، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای سیدعباس صالحی دست‌مریزاد گفت که با وجود تمام مشکلات موجود، پای فرهنگ و کتاب ایستادند و هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را برگزار کردند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ابراز خرسندی از توجه ویژه مخاطبان و دست‌اندرکاران هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به حوزه کودک و نوجوان گفت: آماری که مشاهده کردم نشان می‌دهد تعداد نسخه‌های فروخته‌شده و بسته‌های کتاب کودک و نوجوان در میان پرفروش‌ترین‌های نمایشگاه قرار دارد. این یعنی مصرف‌کننده دغدغه کودک و نوجوان دارد و ناشران نیز با کیفیت بالا در این عرصه فعالیت می‌کنند. دولت هم تسهیلات و سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه انجام داده است. ما باید تلاش کنیم کتاب همچنان اولویت اول سبد فرهنگی خانواده‌ها بماند.

وی در ادامه خواستار تمدید این رویداد فرهنگی شد و بیان کرد: از وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست می‌کنم با نگاه راهبردی که دارند، دستور تمدید نمایشگاه را صادر کنند. من به‌عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده کودک و نوجوان می‌گویم هم مصرف‌کننده امروز نیازمند این تمدید است و هم ناشران. این خواهش را از ایشان دارم که این فرصت را در اختیار مردم و فعالان نشر قرار دهند.

علامتی در پایان با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای برای رویداد‌های فرهنگی‌ای گفت: من به‌عنوان یک مخاطب، دائماً در سایت نمایشگاه و اپلیکیشن «بله» اخبار، برنامه نشست‌ها، آمار فروش و پرفروش‌ترین‌ها را رصد می‌کنم و اطلاعات خیلی خوبی از رویداد‌های حاشیه‌ای آن دارم. فعالیت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در سطح عالی است. با این‌حال، سایر رسانه‌ها و صداوسیما نیز باید کمک بیشتری برای پوشش رخداد‌های فرهنگی مرتبط با هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران داشته باشند. امروز در دنیا هیچ رویداد ملی و جهانی بدون پیوست رسانه‌ای موفق نخواهد بود و این پیوست، کار را به توان می‌رساند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.