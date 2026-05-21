پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه پخش فرآوردهای نفتی هرمزگان گفت: کارتهای سوخت اضطراری جایگاههای هرمزگان از امشب به مدت ۱۰ روز جمع آوری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عبدالله گیتی منش افزود: با مصوبه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه کالا و ارز استان کارتهای سوخت اضطراری جایگاههای هرمزگان از امشب به مدت ۱۰ روز جمع آوری میشود.
وی گفت: در این مدت با نصب دوربینهای پلاک خوان نظارت هوشمند برای جلوگیری از خودروهایی که چند بار سوختگیری میکنند صورت میگیرد.
بیشتربخوانید: ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی برای همۀ خودروها
گیتی منش افزود: سهمیه ۶۰ و ۷۰ لیتر یارانهای امشب به حساب کارت سوخت مردم واریز میشود.