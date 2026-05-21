تلف شدن دام‌ها در دو روستای باینچوب و بازیرباب تلف شدن دام‌ها در دو روستای باینچوب و بازیرباب تلف شدن دام‌ها در دو روستای باینچوب و بازیرباب تلف شدن دام‌ها در دو روستای باینچوب و بازیرباب تلف شدن دام‌ها در دو روستای باینچوب و بازیرباب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تلفات دام در کردستان؛ هشدار دامپزشکی درباره گسترش تب برفکی به دنبال گزارش تلف شدن دام‌ها در برخی روستا‌های کردستان، مدیرکل دامپزشکی استان، جابه‌جایی غیرمجاز دام را از عوامل احتمالی شیوع تب برفکی دانست و بر همکاری دامداران با اکیپ‌های دامپزشکی برای کنترل بیماری تأکید کرد.

زیبا‌کردار، مدیرکل دامپزشکی استان کردستان، با اشاره به احتمال شیوع تب برفکی، یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این بیماری را جابه‌جایی غیرکنترل‌شده دام‌ها عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی از سوی دامداران، خواستار جدی گرفتن توصیه‌های پیشگیرانه شد.

زیبا‌کردار همچنین از دامداران خواست برای کنترل و مهار بیماری، همکاری کامل با اکیپ‌های دامپزشکی در سطح روستا‌ها داشته باشند.