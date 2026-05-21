به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،با بررسی‌های به‌عمل آمده توسط هیئت بدوی صدور مجوز باشگاهی، مجوز حرفه‌ای باشگاه تراکتور برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ صادر شد. بر اساس نامه رسمی فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور با احراز شرایط لازم در معیار‌های الزامی موفق به دریافت مجوز حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا (AFC Champions League Elite) و مسابقات داخلی (Pro) شده است.

شایان ذکر است استقلال و پرسپولیس نیز مجوز حرفه‌ای خود را دریافت کرده‌اند.