به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دومین سالگرد شهادت شهید مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور سردار غلامرضا حسن پور مسئول بسیج ادارات کشور و حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

سردار غلامرضا حسن پور مسئول بسیج ادارات کشور در این مراسم گفت:شهید رحمتی در تمامی مسئولیت‌های که برایش واگذار شد مالک اشتروار به مردم خدمت کرد.

وی افزود: این شهید والامقام به عنوان شهید شاخص بسیج ادارات کشور معرفی شده تا الگوی خدمتی برای کارکنان ، کارمندان و خادمان ملت باشند.

وی افزود:در کشور یک و نیم میلیون کارمند داریم و این عزیزان با الگو گرفتن از شهید رحمتی خود را خدمتگزار و خادم مردم بدانند.

سردار حسن پور خاطرنشان کرد: مردم ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها پای کار کشور بوده‌اند و برای ما واجب و لازم است خادم این ملت بزرگ باشیم.

مسئول بسیج ادارات کشور در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور افزود:اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی برای تامین نیاز‌های مردم در عرصه‌های مختلف تلاش کنند تا بتوانیم کشور را از سختی‌ها عبور دهیم.

سردار حسن پور گفت:نیرو‌های نظامی با اقتدار در میدان جنگ ایستاده‌اند و اداره‌ها نیز در عرصه خدمت به مردم تلاش کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه گفت: شهدای خدمت به معنای واقعی خدمتگزار و خادم مردم بودند و در این راه نیز به فیض شهادت نایل آمدند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: شهدای خدمت بهترین اسوه برای مسئولان، مدیران و کارکنان جهت خدمتگزاری به مردم هستند.

وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان افزود: مردم ایران به تاسی از شهدا با قدرت و اقتدار در برابر آمریکا و صهیونیست‌ها ایستاده‌اند.

گفتنی است در این مراسم از تمبر یاد بود شهید رحمتی به عنوان شهید شاخص بسیج ادارات رونمایی و کتاب پرواز اردیبهشت معرفی شد.

همچنین در این مراسم از خانواده شهید رحمتی تجلیل و قدردانی شد.

مراسم دومین سالگرد شهادت شهید خدمت مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور اقشار مختلف مردم استان با اجرای مداحی، مرثیه و عزاداری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در مسجد جامع این شهر برگزار شد.