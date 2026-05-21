آیین دومین سالگرد شهادت شهید مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهر مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دومین سالگرد شهادت شهید مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور سردار غلامرضا حسن پور مسئول بسیج ادارات کشور و حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
سردار غلامرضا حسن پور مسئول بسیج ادارات کشور در این مراسم گفت:شهید رحمتی در تمامی مسئولیتهای که برایش واگذار شد مالک اشتروار به مردم خدمت کرد.
وی افزود: این شهید والامقام به عنوان شهید شاخص بسیج ادارات کشور معرفی شده تا الگوی خدمتی برای کارکنان ، کارمندان و خادمان ملت باشند.
وی افزود:در کشور یک و نیم میلیون کارمند داریم و این عزیزان با الگو گرفتن از شهید رحمتی خود را خدمتگزار و خادم مردم بدانند.
سردار حسن پور خاطرنشان کرد: مردم ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در همه صحنهها پای کار کشور بودهاند و برای ما واجب و لازم است خادم این ملت بزرگ باشیم.
مسئول بسیج ادارات کشور در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور افزود:ادارهها و دستگاههای دولتی برای تامین نیازهای مردم در عرصههای مختلف تلاش کنند تا بتوانیم کشور را از سختیها عبور دهیم.
سردار حسن پور گفت:نیروهای نظامی با اقتدار در میدان جنگ ایستادهاند و ادارهها نیز در عرصه خدمت به مردم تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه گفت: شهدای خدمت به معنای واقعی خدمتگزار و خادم مردم بودند و در این راه نیز به فیض شهادت نایل آمدند.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: شهدای خدمت بهترین اسوه برای مسئولان، مدیران و کارکنان جهت خدمتگزاری به مردم هستند.
وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان افزود: مردم ایران به تاسی از شهدا با قدرت و اقتدار در برابر آمریکا و صهیونیستها ایستادهاند.
گفتنی است در این مراسم از تمبر یاد بود شهید رحمتی به عنوان شهید شاخص بسیج ادارات رونمایی و کتاب پرواز اردیبهشت معرفی شد.
همچنین در این مراسم از خانواده شهید رحمتی تجلیل و قدردانی شد.
مراسم دومین سالگرد شهادت شهید خدمت مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور اقشار مختلف مردم استان با اجرای مداحی، مرثیه و عزاداری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در مسجد جامع این شهر برگزار شد.