مدیر اجرایی هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران از استفاده ۷۵ هزار نفر از یارانه کتاب تا ششمین روز برگزاری این نمایشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حالی این روزها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است که طبق اعلام مسئولین این دوره، قرار است ۱۵ درصد از تخفیف ۲۵ درصدی خرید هر مخاطب از سوی ناشر و ۱۰ درصد از سوی وزارت ارشاد تأمین شود.
با ورود به سایت نمایشگاه و انجام مراحل خرید کتاب، ۱۵ درصد تخفیف ناشر به صورت خودکار بر هر خرید اعمال میشود، اما مخاطبان برای بهرهمندی از تخفیف ۱۰ درصدی باید فرمی را پر و تایید شوند تا از این ۱۰ درصد استفاده کنند.
جمعی از ناشران و مخاطبان این انتقاد را مطرح کردند که علیرغم طی مراحل ثبتنام، یارانه ۱۰ درصدی ارشاد برای آنها اعمال نمیشود. از سوی دیگر، به دلیل عدم اطلاعرسانی در این زمینه، بسیاری از کاربران از طی کردن این مراحل اطلاع لازم را ندارند. در این حالت، این پرسش مطرح است که چرا یارانه ارشاد، همانند تخفیفی که برعهده ناشر است، به صورت خودکار در هر خرید اعمال نمیشود؟ این موضوع سبب شده تا برخی از مخاطبان از خرید خود انصراف دهند.
مظاهر بابایی، مدیر اجرایی هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران،توضیحاتی در این زمینه ارائه داد و گفت: مشکلاتی در سایت در این زمینه وجود داشت که این موانع امروز برطرف شد.
وی با بیان اینکه بخشی از این موضوع به تامین اعتبار بازمیگشت، افزود: برخی از کاربران به دریافت یارانه ۱۰ درصدی اقدام نمیکردند و اطلاعی در این زمینه نداشتند. به همین جهت ما آیکونها را کمی تغییر دادیم تا مخاطب را به سمت بهره بردن از این یارانه هدایت کنیم.
مدیر اجرایی هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران همچنین در پایان گفت: تا امروز بیش از ۷۵ هزار نفر از یارانه خرید کتاب استفاده کردهاند.
هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خرداد ماه برپاست. علاقهمندان میتوانند آثار مورد نظر خود را با ۲۵ درصد تخفیف و ارسال رایگان دریافت کنند.