امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

اجتماع شبانه مردم اراک درحمایت از وطن

مردم ولایت مدار اراک همزمان با شب هشتاد و یکم حماسه، با حضور گسترده در خیابان، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و رهبری تجدید بیعت کرده و حمایت خود از اقتدار و عزت ایران اسلامی را فریاد زدند.
عکاس :علی اصغر یوسفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - ۲۲:۳۰
برچسب ها: تجمع مردمی ، اراک ، ولایت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 