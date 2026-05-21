مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری غیرحضوری آزمون پایههای هفتم تا دهم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ رسول شیدایی گفت: ارزشیابی نوبت دوم مدارس از ۹ خرداد آغاز میشود و آموزشهای مجازی نیز تا ۶ خرداد دایر خواهد بود.
او با اشاره به اهمیت ارزشیابی مطلوب و منصفانه از یادگیری دانشآموزان،گفت: تلاش ما بر این بوده که با برنامهریزی دقیق و هماهنگی با معلمان، فرآیند ارزشیابی پایانی سال به گونهای رقم بخورد که هم عدالت آموزشی رعایت شود و هم دغدغه خانوادهها و دانشآموزان کاهش یابد.
شیدایی با بیان این که بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، در دوره ابتدایی، ارزشیابی دانشآموزان همچون روال سال تحصیلی و بر اساس ارزیابی مستمر معلمان انجام خواهد شد، افزود: در پایه ششم نیز آزمون برگزار نمیشود و سنجش تحصیلی دانش آموزان به صورت غیرحضوری و در طول سال تحصیلی صورت میگیرد.
او با اشاره به واگذاری اختیار تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری آزمونهای دوره متوسطه اول و پایه دهم از متوسطه دوم به استانها، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود کشور و دغدغههای دانشآموزان عزیز و اولیای گرامی و حسب بررسی و هماهنگی صورت گرفته، آزمونهای پایههای هفتم تا دهم به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص آزمون پایههای یازدهم و دوازدهم نیز گفت: زمان و نحوه برگزاری امتحانات نهایی این دو پایه، متعاقباً بر اساس شرایط موجود کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.
شیدایی با تأکید بر لزوم همراهی خانوادهها در این ایام، تصریح کرد: از دانشآموزان عزیز میخواهم با آرامش و برنامهریزی مناسب، خود را برای ارزشیابی پایانی آماده کنند و از اولیای گرامی نیز انتظار میرود با فراهم کردن فضایی آرام و بدون تنش در خانه، مشوق فرزندان خود در فرایند یادگیری و آزمونها باشند.
