در پی ادامه مخالفت حکومت انگلیس با مهاجران، مهاجرت خالص به این کشور به پایینترین میزان از زمان همه گیری کووید رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه گاردین نوشت: سیاستمداران باید مسئولیت اختلاف فزاینده بین ارقام واقعی مهاجرت و برداشت عمومی از مهاجرت را بر عهده بگیرند.
آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نشان میدهد که در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، تعداد افرادی که وارد یک کشور شدند منهای تعداد افرادی که هر ساله آن را ترک میکنند، حدود ۲۰۴ هزار نفر تخمین زده میشود - که ۶۹ درصد کمتر از ۶۴۹ هزار نفر در سال قبل و کمترین رقم سالانه از سال ۲۰۲۱ است.
این کاهش چشمگیر ناشی از کاهش شدید افرادی که برای کار یا تحصیل به انگلیس میآیند اعلام شده است. اما تحقیقات جدید انجام شده برای اندیشکده "بریتیش فیوچر" (British Future) نشان میدهد که بین تصور عمومی از تعداد افرادی که به این کشور میآیند و واقعیت، فاصله زیادی وجود دارد. در یک نظرسنجی از حدود سه هزار بزرگسال، ۴۹ درصد معتقد بودند که مهاجرت خالص در سال منتهی به مه ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
فقط ۱۶ درصد از مردم به درستی تشخیص دادند که این میزان کاهش یافته است و ۵۱ درصد از افراد مورد بررسی گفتند که فکر میکنند مهاجرت سال آینده دوباره افزایش خواهد یافت.
این افشاگری پیش از انتشار آمار بهروز شدهای که قرار است صبح پنج شنبه منتشر شود، منتشر میشود. انتظار میرود این آمار نشان دهد که مهاجرت خالص حتی بیشتر کاهش یافته و باعث شده است که برخی از نمایندگان مجلس حزب کارگر خواستار لغو اصلاحات رادیکال مهاجرتی شعبانه محمود، وزیر کشور انگلیس شوند.
نمایندگان حزب کارگر در مجلس امیدوارند از این ارقام بهروز شده برای افزایش فشار بر وزارت کشور برای لغو برخی از قوانین جدید اسکان که اقامت اتباع خارجی در انگلیس را دشوارتر میکند، استفاده کنند. پیشبینی میشود آمار خالص مهاجرت به زیر ۲۰۰ هزار نفر کاهش یابد و تا پایان سال ۲۰۲۶ میتواند بیشتر هم کاهش یابد.
تحقیقات اندیشکده "بریتیش فیوچر" همچنین نشان داد که مردم نسبت مهاجرت به انگلیس را که شامل افرادی است که درخواست پناهندگی میدهند، بیش از حد تخمین زدهاند و مهاجرت برای کار و تحصیل را کمتر از حد واقعی برآورد کردهاند.
این نظرسنجی نشان داد که انگلیسیها تخمین زدهاند که پناهجویان ۳۳ درصد از مهاجرت را تشکیل میدهند، در حالی که طبق گزارش مجلس عوام در مورد آمار پناهندگی، رقم واقعی حدود نه درصد است.
ساندر کاتوالا، مدیر اندیشکده "بریتیش فیوچر"، گفت: "یک شکاف ادراکی عظیم نه تنها بحث مهاجرت، بلکه سیاست بریتانیا را به طور گستردهتر شکل میدهد. سیاستمداران باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند. جای تعجب نیست که رأیدهندگان فکر میکنند مهاجرت خالص در حال افزایش است، در حالی که تنها بحثی که داریم این است که چگونه آن را کاهش دهیم. ما باید در مورد چگونگی مدیریت فشارها و دستاوردهای مهاجرت به بریتانیا گفتوگو کنیم. "
بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس مهاجرت خالص به این کشور پس از همهگیری کووید به شدت افزایش یافت و در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ به ۶۸۱ هزار نفر و سپس در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ به ۹۲۴ هزار نفر رسید. سپس در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۴ به ۶۴۹ هزار نفر و سپس دوباره به ۲۰۴ هزار نفر برای سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.
افزایش مهاجرت پس از همهگیری ناشی از ترکیبی از لغو محدودیتهای سفر پس از کووید، طرحهای جدید اسکان مجدد بشردوستانه برای مردم اوکراین و هنگ کنگ و معرفی قوانین جدید مهاجرت پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود.
علت دیگر کاهش ناشی از کاهش تعداد افرادی است که از خارج از اتحادیه اروپا برای تحصیل یا کار وارد میشدند و افزایش افرادی که از کشور خارج میشدند. همچنین افراد کمتری از طریق طرحهای اسکان مجدد وارد انگلیس شدند.
کاهش تعداد افرادی که از خارج از اتحادیه اروپا برای تحصیل یا کار وارد انگلیس میشدند دیگر علت این کاهش اعلام شد که در نتیجه تصمیماتی عنوان شد که پس از برگزیت و در دوران محافظهکاران گرفته شد و در دوران حکومت حزب کارگر ادامه یافت. حزب کارگر، برای جلوگیری از آوردن اعضای خانواده به انگلیس از سوی پرستاران و دانشجویان خارجی، و همچنین افزایش الزامات حقوق برای برخی روادیدها موجب کاهش شمار ورود مهاجران به این کشور شد.