به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، حوزه‌های فرهنگی – تبیینی، آموزشی و پذیرایی ازجمله حوزه‌هایی است که موکبداران در آن فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، انقلاب اسلامی ایران را محصول تلاش و ایثار چهره هایی، چون رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: در کنار امام خامنه‌ای، آیت الله رئیسی، سردار سلیمانی و هم رزمانی، چون سردار سلامی، نظام را حمایت کردند و به درجه‌ی رفیع شهادت نائل آمدند.

سردار زهرایی افزود: دشمن تلاش می‌کند وحدت و انسجام ملت ایران را خدشه دار کند، اما وجود مردم در کف خیابان‌ها و ایثارگری نیرو‌های مسلح، اسرائیل و آمریکا را به نابودی خواهد کشاند.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز از شهید جمهور آیت الله رئیسی به عنوان خدمتگزار مخلص مردم ایران یاد کرد و گفت: آیت الله رئیسی خدمات ارزنده‌ای در خراسان جنوبی به یادگار گذاشت که نمونه آن طرح در حال اجرای راه آهن است.

هاشمی افزود: خراسان جنوبی با حضور رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای، به خاستگاه اردو‌های جهادی تبدیل شد که اکنون نیز حضور مردم و موکب داران در کف خیابان از آن دوران نشأت می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان نیز گفت: هم اکنون در ۱۴۵ نقطه‌ی استان، موکب داران به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

هنری افزود: ۴۳۵ گروه جهادی نیز هم اکنون در حوزه‌های مختلف مردم را حمایت می‌کنند.

همچنین در این همایش از پوستر (بانوی مقاوم، خانواده‌ی مقاوم) رونمایی شد.