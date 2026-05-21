معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه هشدار داد که همزمان با درگیریها در خاورمیانه و جنگ علیه ایران، وضعیت در سرزمینهای اشغالی فلسطین نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «رامیز الاکبروف» معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت افزود: وضعیت در سراسر سرزمینهای اشغالی فلسطین بهطور فزایندهای شکننده و نگرانکننده است. در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، گسترش شهرکسازی، خشونتهای مرتبط با شهرکنشینان و اقدامات تحریکآمیز همچنان به تشدید تنشها دامن میزند.
وی تصریح کرد: در غزه نیز تاخیر در اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، همراه با خشونتهای روزانه و ادامه بحران انسانی، جایگزین فضای امیدوارکننده اولیه پس از برقراری آتشبس شده است.
معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه اضافه کرد: در حالی که مذاکرات برای پیشبرد مرحله دوم آتشبس ادامه دارد، در برخی محافل، درخواستهایی برای ازسرگیری درگیریهای گسترده مطرح شده است؛ اقدامی که پیامدهایی فاجعهبار برای مردم غزه خواهد داشت.
الاکبروف تاکید کرد: اجازه دهید صریح بگویم، مردم غزه دیگر تاب تحمل جنگی دیگر را ندارند. باید به هر قیمتی از وقوع چنین سناریویی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: «اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ نمیتواند بیش از این به تاخیر بیفتد. تمامی اجزای طرح جامع از جمله خلع سلاح حماس و دیگر گروههای مسلح، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار نیروی بینالمللی تثبیتکننده به یکدیگر مرتبط هستند و باید بهطور کامل اجرا شوند.»
این مقام سازمان ملل گفت: کمیته ملی اداره غزه نیز باید بتواند در هماهنگی با تشکیلات خودگردان فلسطین مسئولیتهای انتقالی خود را بر عهده گیرد.
معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه هشدار دادک شرایط بشردوستانه همچنان وخیم است ومردم برای ادامه زندگی وابسته به کمکهای روزانه هستند.
الاکبروف افزود: تامین مالی نیز همچنان با محدودیت جدی روبهرو است. تا امروز، طرح واکنش بشردوستانه برای سرزمینهای اشغالی فلسطین که ۴.۰۶ میلیارد دلار برآورد شده، تنها ۵۴۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
وی اضافه کرد: برای تحقق این هدف، باید سازوکارهای لازم جهت فراهمسازی بازسازی پایدار، مطابق با قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، ایجاد شود. سازمان ملل متحد به ارائه کمکهای فوری بشردوستانه و فراهمکردن زمینههای بازسازی کوتاهمدت و بلندمدت ادامه خواهد داد.
معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه ادامه داد: سازمان ملل همچنان با میانجیگران، هیات صلح و دیگر بازیگران منطقهای برای بهبود وضعیت میدانی در ارتباط است.
وی تصریح کرد: صندوق امانی بازسازی اولیه سازمان ملل موسوم به «صندوق افق» که بهطور مشترک با تشکیلات خودگردان فلسطین ایجاد شده، ابزاری حیاتی برای گسترش موثر، شفاف و پاسخگو در روند بازسازی اولیه بهشمار میرود که در این زمینه از تعهد فرانسه، ایتالیا، هلند و سوئیس قدردانی کنم.
این مقام سازمان ملل تاکید کرد: روند بازسازی غزه باید در راستای اهداف سیاسی بنیادین پیش برود؛ یعنی وحدت دوباره نوار غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت یک دولت مشروع و مستقل فلسطینی و احیای روند سیاسیای که به پایان اشغال غیرقانونی و تحقق راهحل دو دولتی مطابق با قطعنامههای شورای امنیت، حقوق بینالملل و توافقهای پیشین منجر شود.
وی در عین حال هشدار داد: در همین حال، وضعیت در کرانه باختری همچنان رو به وخامت است. در سراسر کرانه باختری، تعداد و شدت حملات شهرکنشینان در سال ۲۰۲۶ بهطور قابل توجهی افزایش یافته و حدود ۲۲۰ جامعه فلسطینی هدف این حملات قرار گرفتهاند؛ حملاتی که بهطور فزایندهای به آوارگی کامل جوامع منجر میشود.
معاون هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه گفت: میتوان روندهای نگرانکننده کنونی و پیامدهای خطرناک آن برای فلسطینیان، اسرائیلیها و کل منطقه را نادیده گرفت. اکنون زمان آن رسیده که اقدامات فوری برای این روندهای خطرناک اتخاذ شود.
این مقام سازمان ملل تاکید کرد: ما باید فورا برای بازگرداندن طرفین به مسیری که منجر به پایان اشغال و درگیری در چارچوب راهحل دو دولتی میشود، تلاش کنیم و سازمان ملل متحد به حمایت از فلسطینیها و اسرائیلیها در دستیابی به این هدف ادامه خواهد داد.