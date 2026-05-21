پویش «درخت به نام فرزند» در راستای گرامیداشت سنت حسنه درختکاری و همزمان با اجرای طرح ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با حضور مدیران فیروزکوه خانواده‌ها و فعالان محیط‌زیست شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و تقویت پیوند میان نسل نو و طبیعت اجرا شد و در جریان آن، به نام نوزادان متولد سال ۱۴۰۴ در شهرستان فیروزکوه، نهال‌هایی در عرصه‌های مشخص‌شده غرس شد.

حسن خدادادی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فیروزکوه در حاشیه این مراسم، کاشت نهال برای نوزادان را اقدامی فرهنگی، نمادین و اثرگذار دانست و گفت: این پویش، پیوندی عمیق میان خانواده، نسل جدید و طبیعت ایجاد می‌کند و بیانگر توجه به آینده‌ای سرسبز، پویا و امیدبخش برای فرزندان این سرزمین است.

این طرح با استقبال خانواده‌ها همراه شد و شرکت‌کنندگان ابراز امیدواری کردند اجرای چنین برنامه‌هایی به سنتی ماندگار در شهرستان تبدیل شود.