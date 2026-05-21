روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیهای، از غیرحضوری شدن امتحانات پایههای هفتم تا دهم در مدارس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در راستای حفظ آرامش دانشآموزان عزیز و خانوادههای محترم و با توجه به شرایط اقلیمی استان از جمله آغاز فصل گرما، وزش بادهای ۱۲۰ روزه در مناطق شمالی و مرکزی، افزایش دمای هوا در مناطق جنوبی، همچنین تشدید شرایط ناترازی انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق در روزهای پیشرو و بررسیهای کارشناسی و هماهنگیهای انجامشده، امتحانات پایههای هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول و پایه دهم و دروس داخلی و غیر نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
این تصمیم با رویکرد توجه به شرایط عمومی استان، کاهش دغدغه و فراهمسازی آرامش بیشتر برای دانشآموزان و خانوادهها اتخاذ شده است.
همچنین درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم، تصمیمگیری نهایی مطابق سیاستها، ضوابط و ابلاغیههای وزارت آموزش و پرورش انجام شده و متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.