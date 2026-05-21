به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بازی‌های هفته نوزدهم و یک دیدار از هفته بیستم سی و هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور در کرمان برگزار شد.

در نخستین دیدار هفته نوزدهم پرواز هوانیروز انتهای جدولی به مصاف سپاهان اصفهان رفت. سپاهانی‌ها در این مسابقه خیلی زود از حریف خود پیش افتادند و با حفظ این برتری تا پایان، توانستند ۳۴-۲۲ برنده از زمین خارج شوند تا به نوعی شکست هفته گذشته مقابل استقلال را جبران کرده باشند.

در حساس‌ترین دیدار هفته، اما دو تیم مدعی استقلال کازرون و سایپا تهران رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. شاگردان صادق‌شاه‌نشین در این بازی خیلی زود اختلافی چندگله را با حریف قدرتمند خود به وجود آوردند و با مدیریت نتیجه تا انتها توانستند در دیداری پرگل ۳۷-۳۰ پیروز شوند. استقلال با این برد یک مدعی دیگر را نیز از کورس قهرمانی کنار زد و یک گام دیگر به کسب جام سی و هشتم نزدیک‌تر شد.

دیگر مسابقه هفته نوزدهم را سنگ آهن بافق و هپکو اراک برگزار نمودند. اراکی‌ها که پیش از این بازی در مقابل پرواز هوانیروز متوقف شده بودند، در این بازی نیز نتوانستند برنده از زمین خارج شوند و در شرایطی که نیمه اول را واگذار کرده بودند، در نهایت به تساوی ۳۲-۳۲ رسیدند.

بازی فرازبام خائیز دهدشت و نیروی زمینی سبزوار نیز به علت عدم حضور فرازبام در میدان، ۱۰-۰ به سود نیروی زمینی اعلام شد و پس از دو عدم‌حضور متوالی، تیم فرازبام خائیز دهدشت همانند سپاهان نوین از جدول رقابت‌ها کنار گذاشته شد.

تک بازی آغازین هفته بیستم نیز که امروز به انجام رسید، تقابل نفت و گاز گچساران و نیروی زمینی سبزوار بود. در این دیدار که از همان دقایق نخست، نزدیک و مهیج دنبال می‌شد این شاگردان کیوان صادقی در نیروی زمینی بودند که توانستند با نتیجه ۲۱-۱۹ پیروز میدان لقب بگیرند و مجموع امتیازات خود را به ۱۵ برسانند.

نتایج کامل هفته نوزدهم لیگ برتر هندبال مردان:

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

فرازبام خائیز دهدشت ۱۰-۰ نیروی زمینی سبزوار

پرواز هوانیروز ۲۲-۳۴ سپاهان اصفهان

استقلال کازرون ۳۷-۳۰ سایپا تهران

سنگ آهن بافق ۳۲-۳۲ هپکو اراک

نتیجه تک‌بازی برگزار شده و برنامه کامل هفته بیستم نیز به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

نیروی زمینی سبزوار ۲۱-۱۹ نفت و گاز گچساران

جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵

سپاهان اصفهان - سنگ آهن بافق / ساعت ۱۴:۰۰

مس کرمان - هپکو اراک / ساعت ۱۸:۰۰

سایپا تهران - پرواز هوانیروز / ساعت ۲۰:۰۰

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در آغاز هفته بیستم به صورت زیر است:

۱. استقلال کازرون، ۱۴ بازی، ۲۷ امتیاز

۲. مس کرمان، ۱۳ بازی، ۲۴ امتیاز

۳. سپاهان اصفهان، ۱۴بازی، ۲۲ امتیاز

۴. سایپا تهران، ۱۳بازی، ۱۹ امتیاز

۵. نیروی زمینی سبزوار، ۱۶ بازی، ۱۵ امتیاز

۶. هپکو اراک، ۱۴ بازی، ۱۰ امتیاز

۷. نفت و گاز گچساران، ۱۵ بازی، ۹ امتیاز

۸. سنگ آهن بافق، ۱۳ بازی، ۷ امتیاز

۹. پرواز هوانیروز، ۱۴ بازی، ۷ امتیاز