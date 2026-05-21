رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تغییرات اخیر در بازار محصولات پروتئینی از روند کاهشی قیمت مرغ گرم در تبریز و سایر شهرستان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت:با پیگیری‌های مستمر در زنجیره تولید و توزیع مرغ منجمد ۲۶۰ هزار تومانی در میادین اصلی شهر تبریز قیمت مرغ گرم در بازار تبریز و استان آذربایجان شرقی با یک روند کاهشی همراه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار کالا‌های اساسی و تامین امنیت غذایی شهروندان از اولویت‌های اصلی این سازمان است گفت:تلاش شده است تا با افزایش جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان و همچنین هماهنگی برای تسهیل در عرضه مستقیم، فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد تا شاهد تعادل منطقی در قیمت‌ها باشیم.

شفیعی با بیان اینکه نظارت‌ها بر واحد‌های صنفی و مراکز عرضه مستقیم مرغ تشدید شده است تصریح کرد:تیم‌های بازرسی سازمان جهاد کشاورزی با همکاری صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به‌ صورت روزانه وضعیت توزیع و قیمت‌گذاری را رصد می‌کنند تا از هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی یا ایجاد اخلال در بازار جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از همراهی و همگرایی اعضای محترم کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار استان و کمیته اقدام مشترک از شهروندان عزیز خواست هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا کم‌فروشی را از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان گزارش دهند تا با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع صورت گیرد.

شفیعی با اشاره به اهمیت نقش نظارت مردمی در کنترل بازار خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز و شهروندان محترم تبریزی می‌توانند جهت اطلاع از آخرین روند توزیع، استعلام قیمت روزانه و اطمینان از نرخ‌های مصوب با تلفن گویای اتحادیه مرغ‌فروشان تبریز به شماره ۰۴۱۳۵۲۳۰۵۳۷ تماس حاصل نمایند.