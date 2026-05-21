با حضور وزیر میراث فرهنگی، کلنگ احداث یک هتل پنج‌ستاره در گلپایگان به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جمع خبرنگاران و در جریان بازدید از مسجد جامع تاریخی گلپایگان با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم گلپایگان، گفت: دولت مصمم است مطالبات فرهنگی، گردشگری و میراثی این شهرستان را با رویکردی عملیاتی دنبال کند.

سیدرضا صالحی‌امیری، با اشاره به عظمت تاریخی مسجد جامع گلپایگان افزود:وزارت میراث‌فرهنگی متعهد است سه اقدام اساسی شامل کاوش، مرمت و حفاظت این بنای ارزشمند را به طور همزمان تا پایان سال اجرا کند.

وی با بیان اینکه مسجد جامع گلپایگان از جمله بنا‌های شاخص کشور برای ثبت جهانی است، گفت: در آینده نزدیک، پرونده مساجد تاریخی ایران در فهرست جهانی مطرح خواهد شد و گلپایگان با پیشینه تمدنی هفت‌هزار ساله خود، افتخاری تازه در شناسنامه فرهنگی ایران به ثبت خواهد رساند.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، گلپایگان را یکی از قطب‌های آینده گردشگری کشور دانست و افزود: امروز کلنگ احداث یک هتل پنج‌ستاره در گلپایگان به زمین زده شد که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و تبدیل این شهرستان به مقصد مهم گردشگری ایفا کند.

وی گفت: گلپایگان به پشتوانه تاریخ، فرهنگ، مشاهیر و ظرفیت‌های تمدنی خود، توانایی آن را دارد که هم به قطب میراث‌فرهنگی و هم به قطب گردشگری کشور تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۵۷۰ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند، اما سهم بیمه‌شدگان این حوزه همچنان ناچیز است.

وی ادامه داد: بخشی از چالش‌های این حوزه به ضوابط فنی سازمان تأمین اجتماعی درباره اشتغال تمام‌وقت بازمی‌گردد، با این حال دولت امسال اقدامات مؤثری برای گسترش پوشش بیمه هنرمندان صنایع‌دستی در دستور کار قرار داده است.

صالحی‌امیری ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی را از سیاست‌های راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی عنوان کرد و افزود: راهبرد ما این است که تمامی شهر‌های کشور از جمله گلپایگان دارای بازارچه صنایع‌دستی باشند تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را به طور مستقیم و بدون واسطه عرضه کنند و همزمان از ظرفیت فروش مجازی نیز بهره ببرند.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست ملی تعریف‌شده، شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر موظف به تأمین زمین موردنیاز هستند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز در فرآیند احداث و راه‌اندازی این بازارچه‌ها مشارکت خواهد کرد، برنامه‌ای که در بسیاری از شهر‌های کشور آغاز شده و در گلپایگان نیز با جدیت دنبال می‌شود.