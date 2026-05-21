پخش زنده
امروز: -
وعدههای عملی شدهاش را کوچههای خاکیِ آسفالت شده حاشیه شهر ایلام به یاد دارند، خانههای بدون سندی که آرامش را از ساکنانش گرفته بود و حالا خانه آرامش صاحبانش شده و ...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیسجمهور شهید، آیتالله رئیسی در سفرش به ایلام، ۱۴۵ مصوبه برای تسریع در اجرای ۳۰۱ طرح به یادگار گذاشت؛ مصوبههایی مانند: تزریق اعتبار به طرحهای سامانه گرمسیری، بیمارستان رازی و دستور صدور سند برای واحدهای بدون سند در حاشیه شهر ایلام و آسفالت معابر آنها و ... که امروز در متن زندگی مردم به عنوان یک خاطره زنده، ثبت شده است.