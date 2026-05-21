به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نایب‌رئیس فدراسیون در این آیین ابزار امیدواری کرد: شاهد توسعه چوگان در شهری که مادر چوگان ایران بوده و در آینده نیز خواهد بود، باشیم.

عبداله مؤذن‌زاده افزود: اصفهان در چوگان مهم‌ترین و فعال‌ترین استان بعد از تهران است، امیدواریم فعالیت چوگان هم‌تراز با نام بزرگ استان اصفهان شود.

وی گفت: فدراسیون چوگان موضوع احیای میدان نقش‌جهان و برگزاری رویداد‌های چوگانی را همواره مد نظر داشته است و باید میدان نقش‌جهان برای برگزاری رویداد‌های بین‌المللی آماده شود.

در این آیین امیرحسین زمانی، زهرا یاوری و محمدرضا نیلفروشان برای این مجمع که در سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد ثبت نام کرده بودند که نیلفروشان در جلسه حاضر نشد.

سپس فرایند رای گیری با مشارکت ۱۷ عضو مجمع اجرا شد و امیر حسین زمانی با کسب ۱۲ رأی به عنوان رییس جدید رای اعتماد گرفت و زهرا یاوری هم پنج رای به دست آورد.