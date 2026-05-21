مسئول ستاد مشاعر سازمان حج و زیارت گفت: هشتم ذی‌الحجه، ۷ هزار زائر اهل سنت کشورمان به منا و بیش از ۲۳ هزار زائر ایرانی اهل تشیع به صحرای عرفات منتقل می‌شوند و نهم ذی‌الحجه، عملیات انتقال زائران اهل سنت از منا به عرفات و زائران شیعه از عرفات به مشعرالحرام انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آزاد با تشریح آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای ایام تشریق، از نهایی شدن برنامه‌های انتقال زائران و رمی جمرات خبر داد.

برنامه روز هشتم ذی‌الحجه

آقای آزاد در خصوص عملیات عظیم انتقال زائران به مشاعر مقدسه گفت: در روز هشتم ذی‌الحجه، عملیات انتقال زائران اهل سنت کشورمان به منا که بیش از ۷ هزار نفر هستند از ساعت ۵ صبح با استفاده از ۵۲ دستگاه اتوبوس آغاز خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۳ الی ۱۸:۳۰ نیز انتقال بانوان زائر و از ساعت ۱۹:۳۰ تا نیمه‌شب، انتقال آقایان زائر با ۱۶۵ دستگاه اتوبوس در سه رده انجام خواهد شد و در این بازه زمانی بیش از ۲۳ هزار و ۲۰۰ زائر ایرانی اهل تشیع به صحرای عرفات منتقل خواهند شد.

حرکت از عرفات در روز نهم

مسئول ستاد مشاعر در خصوص برنامه روز نهم ذی‌الحجه (روز عرفه) اظهار داشت: عملیات انتقال زائران اهل سنت از منا به عرفات از ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۰ صبح با ۳۹ دستگاه اتوبوس به پایان می‌رسد.

آقای آزاد در ادامه به انتقال زائران شیعه از عرفات به مشعرالحرام (مزدلفه) اشاره کرد و گفت: برای انتقال زائران وقوف اضطراری از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ و برای زائران وقوف اختیاری از ساعت ۲۲:۰۰ به بعد، با ۳۲ دستگاه اتوبوس برنامه‌ریزی شده است.

تخصیص ۱۸ خط برای ذبح قربانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مناسک قربانی گفت: طبق توافقات صورت‌گرفته، ۱۸ خط ویژه برای عملیات ذبح قربانی در نظر گرفته شده است تا این عملیات با نظم و سرعت انجام شود.

وی همچنین از هماهنگی‌های لازم با طرف‌های کشور میزبان برای تعیین ساعت‌های رمی جمرات و مسیر‌های ترافیکی خبر داد و گفت: ساعت پنج تا ده صبح در روز اول رمی به زائران ایرانی اختصاص یافته است که زمان بسیار مناسبی است.

استفاده از نرم افزار «حج من»

آقای آزاد با اشاره به بهره‌گیری از فناوری برای مدیریت بهتر عملیات جابجایی و استقرار زائران در مشاعر مقدسه گفت: از نرم افزار «حج من» برای ثبت لحظه‌ای رخداد‌ها استفاده می‌شود. همچنین زائران و عوامل می‌توانند نظرات و مشکلات خود را از طریق بخش گزارش‌ها ارسال کنند. این گزارش‌ها بلافاصله به اتاق کنترل عملیات ارجاع شده و ضمن پایش، نسبت به حل سریع آنها اقدام خواهد شد.

تأمین امنیت و سلامت زائران

مسئول ستاد مشاعر در پایان به اقدامات بهداشتی و رفاهی اشاره کرد و گفت: با مرکز پزشکی حج و زیارت هماهنگی شده است و ۱۶ تیم پزشکی شامل پزشک و پرستار در مسیر عزیمت به جمرات و بازگشت مستقر خواهند شد. گروه‌های امداد و راهنمایی نیز در کنار این تیم‌ها حضور دارند تا خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.

وی درپایان در خصوص آماده‌سازی‌های عرفات و منا افزود: عملیات جانمایی خیمه‌ها در عرفات و منا آغاز شده و تمام تلاش ما بر این است که هرچه بیشتر زمینه‌ساز برگزاری یک حج روان و آسان برای زائران ایرانی باشیم.