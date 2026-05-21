به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به عملکرد سال گذشته این دانشگاه در حوزه پیوند اعضا، از انجام بیش از ۱۴۰۰ مورد پیوند عضو و کاشت بافت در شیراز خبر داد و این دستاورد را نتیجه سال‌ها تلاش مستمر تیم‌های تخصصی، همکاری خانواده‌های نوع‌دوست و توسعه زیرساخت‌های درمانی در جنوب کشور دانست.

دکتر «امین نیاکان» در این باره گفت: در سال گذشته، در مجموع ۱۴۱۸ مورد پیوند عضو و کاشت بافت در شیراز انجام شده است که شامل ۴۲۸ پیوند کبد، ۴۰۳ پیوند کلیه، ۳ پیوند پانکراس، ۱۳ پیوند قلب، ۸ پیوند ریه، ۱۰ پیوند روده، ۱۱۷ کاشت حلزون، ۱۶۶ پیوند قرنیه، ۱۸۸ پیوند مغز استخوان، ۸۰ پیوند پوست و ۲ پیوند معده می‌شود.

وی افزود: هر یک از این پیوندها، به معنای بازگشت زندگی، امید و سلامت به بیماری است که شمع وجودش رو به خاموشی بوده است.

دکتر نیاکان با اشاره به نقش حیاتی فرهنگ‌سازی در این زمینه افزود: اهدای عضو، دادن یک فرصت برای حیاتی دوباره و امید به فردای بیمارانی است که شمع وجودشان رو به خاموشی است؛ در واقع، اهدای عضو و نجات افراد، امری ماندگار و تمرینی زیبا برای بخشندگی است که نیازمند فرهنگ‌سازی عمیق و مشارکت همگانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه، با اشاره به اهمیت ثبت رضایت افراد برای اهدای عضو در زمان مرگ، تصریح کرد: کارت اهدای عضو، صرفاً بیانگر رضایت قلبی و تمایل شخصبرای اهدای عضو پس از مرگ است و جنبه حقوقی و قانونی مستقیم ندارد، اما می‌تواند در زمان تصمیم‌گیری خانواده، نقش بسیار مهمی در تسهیل فرآیند اهدا و احترام به خواست متوفی ایفا کند.

وی از شهروندان علاقه‌مند خواست با نام نویسی برای دریافت کارت اهدای عضو، گامی مؤثر در حمایت از بیماران نیازمند بردارند و افزود: متقاضیان می‌توانند به‌صورت حضوری به انجمن حمایت از بیماران کلیوی واقع در: بلوار بعثت، ۲۰ متری انصاری، درمانگاه پارس مراجعه و برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

به گفته دکتر نیاکان، همچنین امکان ثبت نام غیرحضوری و مجازی از طریق وب سایت اهدای عضو ایران به نشانی https://register.ehda.sbmu.ac.ir/ فراهم است و صدور این کارت به صورت آنی انجام می‌شود.