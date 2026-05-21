مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت: با اجرای طرحهایی مانند موزه پزشکی رامهرمز و تکمیل موزه منطقهای اهواز، روند توسعه موزهداری در خوزستان وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جوروند با تبریک روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی به فعالان این حوزه، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و تاریخ، با تأکید بر نقش نوین موزهها در تعاملات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: موزهها امروز دیگر صرفاً محل نگهداری اشیا نیستند، بلکه به مراکزی زنده، پویا و اثرگذار در حوزه آموزش، پژوهش و گفتوگوی فرهنگی میان نسلها تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به شعار امسال موزهها با عنوان «موزهها؛ پیونددهنده جهانی گسسته» گفت: در شرایطی که جهان با گسستهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی روبهروست، موزهها میتوانند نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان ملتها و پاسداشت میراث مشترک انسانی ایفا کنند.
جوروند با اشاره به ظرفیتهای گسترده خوزستان در حوزه میراثفرهنگی افزود: استان خوزستان به دلیل غنای تاریخی، تنوع زیستی و موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در حوزه موزهداری برخوردار است و خوشبختانه در این استان شبکهای گسترده از موزهها شکل گرفته است.
۲۱ موزه فعال در خوزستان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ موزه در استان فعال است، تصریح کرد: بخشی از این موزهها بهصورت وابسته و زیرنظر مستقیم ادارهکل میراثفرهنگی راهاندازی شده و مدیریت میشوند.
به گفته جوروند، در کنار این موزهها، برخی مراکز نیز در قالب موزههای غیرمستقیم و مشارکتی و با همکاری دستگاهها، نهادها و ارگانها فعالیت دارند که از جمله آنها میتوان به موزه تالاب شادگان اشاره کرد.
وی همچنین توسعه موزههای خصوصی را یکی از رویکردهای نوین موزهداری در استان دانست و بیان داشت: لازم است موزهها به نهادهایی مشارکتمحور، چندرسانهای و پاسخگو به نیازهای جامعه تبدیل شوند.
جوروند با اشاره به طرحهای در دست اجرا در این حوزه گفت: ایجاد موزه تخصصی پزشکی در رامهرمز و همچنین راهاندازی موزه خصوصی در کاروانسرای افضل شوشتر از جمله طرحهایی است که در همین مسیر در حال پیگیری هستند.
آسیب بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی در کشور
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در ادامه با اشاره به آسیبهای ناشی از برخی حوادث اخیر در کشور گفت: متأسفانه بیش از ۱۴۰ اثر تاریخی در کشور آسیب دیدهاند، با این حال در خوزستان نیز تلاشها برای صیانت، بازسازی و توسعه زیرساختهای میراثفرهنگی با جدیت در حال انجام است.
موزه منطقهای خوزستان در مسیر گشایش
محمد جوروند در بخش دیگری از این گفتوگو به آخرین وضعیت موزه منطقهای خوزستان در اهواز اشاره کرد و گفت: این موزه با ۱۱ هزار مترمربع زیربنا از طرحهای مهم و ارزشمند استان است که در سال ۱۳۸۰ کلنگزنی شد.
وی افزود: با وجود افزایش هزینهها و مشکلات اعتباری در سالهای گذشته، از سال گذشته برنامهریزیهای لازم برای تکمیل این طرح انجام شده و با اعتباری که اخیراً تخصیص یافته، تلاش میکنیم بخشی از این مجموعه بهویژه تالارهای اصلی هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
جوروند به بازدید اخیر استاندار خوزستان از این طرح اشاره و اظهار کرد: در صورت تداوم حمایتهای استانی و ملی، پیشبینی میشود موزه منطقهای خوزستان تا سال آینده گشایش شود.
تعویق جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان همچنین به جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی که قرار بود در خوزستان برگزار شود اشاره کرد و گفت: این استان آمادگی کامل برای میزبانی این رویداد را داشت، اما به دلیل برخی تحولات و شرایط پیشآمده در کشور، برگزاری آن به تعویق افتاد.
وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مناسب، این جشنواره مهم فرهنگی و هنری با محوریت میراث در خوزستان برگزار شود؛ رویدادی که قطعاً زمینه معرفی بهتر فرهنگها و خردهفرهنگهای استان را در سطح ملی و بینالمللی فراهم خواهد کرد.