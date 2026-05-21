روحیه جهادی و انقلابی شهید رئیسی، الگویی تمام عیار برای مسئولان و مدیران دولتی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معرفت به ولایت نقشه راه سعادت است و شهید رئیسی همچون سایر دوستداران ایران در عمل ثابت کرد که همراهی با رهبر نه تنها شعار نیست بلکه یک سبک مدیریتی است.

۳۰ اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت رئیس‌جمهور شهید و هیئت همراه ایشان است، شهید رئیسی شخصیتی اخلاقی، دلسوز، متعهد، پرکار و خستگی‌ناپذیر بود که به فرموده امام شهیدمان، مظلوم واقع شد.

شهید آیت الله رئیسی همواره در مسیر خدمت کار می‌کردند و در عین حال مورد نقد و اعتراض قرار می‌گرفتند، اما هیچ‌گاه دست از خدمتگزاری به این ملت و نظام اسلامی برنداشتند و شبانه‌روز خود را صرف خدمت به مردم می‌کردند.

مردم در استان‌های مختلف کشور چندین نوبت شاهد حضور با برکت شهید جمهور هم در دوره ریاست قوه قضائیه و هم در دوره ریاست‌جمهوری بودند و چه بسیار گره‌هایی که از کار صنایع تعطیل و کار مردم در این سفر‌ها باز شد.

در دولت سیزدهم، بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی به چرخه تولید بازگشتند؛ اتفاقی که نقش مهمی در افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و بازگرداندن امید به بدنه صنعت کشور ایفا کرد.