فرمانده انتظامی گیلان: حفظ امنیت عمومی جامعه خط قرمز پلیس است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی گیلان در دیدار با امام جمعه املش گفت : برخورد قاطع با اراذل و اوباش از اولویتهای اصلی پلیس است واجازه نخواهیم داد امنیت شهروندان به دست عدهای قانونشکن به مخاطره بیفتد.
امام جمعه املش هم در این دیدار گفت : پلیس خط مقدم تأمین امنیت و آرامش مردم است و زحمات شبانهروزی حافظان نظم و امنیت قابل تقدیراست.
پس زا این دیدار ازخانواده شهید مدافع امنیت حسن بابانیا و الیاس میرزایی جانباز فراجا هم قدردانی شد.