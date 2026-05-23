مردم مهاباد همزمان با ادامه شبهای همبستگی و پاسداری از وطن، با حضوری پرشور، بار دیگر پیام وحدت و مقاومت را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم مهاباد بار دیگر با حضوری پرشور در آیین شبانه همبستگی و پاسداری از میهن، جلوهای از وفاداری، اتحاد و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با تأکید بر پایبندی خود به ارزشهای ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی، بر ادامه مسیر همدلی و دفاع از عزت کشور تأکید کردند.
در این گردهمایی، اقشار مختلف مردم مهاباد با حضور خانوادهها، جوانان و فعالان اجتماعی، فضای شهر را آکنده از شور، همدلی و احساس مسئولیت کردند و پیام روشن حمایت از یکپارچگی ملی و سربلندی ایران را به گوش همگان رساندند.