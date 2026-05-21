نشست هم‌اندیشی و هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مقاومت مردم لرستان با حضور مسئولان در صدا و سیمای استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل صدا و سیمای لرستان در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی برگزاری برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مقاومت مردم لرستان که در صدا و سیمای استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بازنمایی این حماسه تاریخی گفت: بخش‌های مختلف صدا و سیما شامل تلویزیون، رادیو، خبر و فضای مجازی برنامه‌های متنوعی برای بازنمایی این رویداد مهم تدارک دیده‌اند.

حامد فاتحی افزود: صدا و سیما در دوره جدید تنها نقش اطلاع‌رسانی ندارد، بلکه بخشی از میدان فرهنگی و روایت‌گری حماسه‌های مردم است.

وی همچنین از پویش مردمی «رزم‌مردان لر» به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص گرامیداشت این روز نام برد.

حجت‌الاسلام حافظی، مدیرکل کانون‌های فرهنگی مساجد استان نیز در این نشست اعلام کرد: برنامه ویژه گرامیداشت روز ملی مقاومت مردم لرستان فردا یکم خردادماه ساعت ۱۱ در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار می شود.

ناهید پرویزپور، مدیرکل سیاسی و اجتماعی استانداری لرستان نیز گفت: به مناسبت روز ملی مقاومت مردم لرستان، برنامه‌های متعددی در شهرها، روستا‌ها و موکب‌های استان برگزار می‌شود.

در روز‌های نخست خرداد سال ۱۳۶۵ و در عملیات حاج عمران در ارتفاعات پیرانشهر، رزمندگان لرستانی با رشادتی کم‌نظیر و با ایستادگی در برابر تهاجم دشمن بعثی، بیش از ۳۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

در عملیات حاج عمران، نیرو‌های بعثی با ۷ تیپ نظامی قصد تصرف پیرانشهر و بخش‌هایی از خاک کشور را داشتند، اما با مقاومت دلیرانه رزمندگان لرستانی مواجه شدند و با برجای گذاشتن بیش از ۳۲۰۰ کشته زمین‌گیر شدند.

یکم خردادماه؛ سالروز عملیات حاج عمران در تقویم کشور به عنوان روز ملی مقاومت مردم لرستان نامگذاری شده است.