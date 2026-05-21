به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این مراسم عصر امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۵ و سی دقیقه در مصلی شهر بندرعباس با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با کوچکترین خطایی فرای منطقه را برای دشمنان تنگ خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی افزود: نیروی دریایی که شهید تنگسیری ساخت امروز مقتدرتر با ابزار قوی تر و اراده راسخ تر آماده است با قدرت و اقتدار در مقابل دشمن بایستد.

وی گفت: اگر دشمن خطایی کند روزهای سختری در راه خواهد داشت و نیروی دریایی سپاه فراتر از عملیات های وعده صادق در برابر آنها خواهد ایستاد.

دریادار تنگسیری در میدان نبرد علیه ارتش تروریستی آمریکایی صهبونیستی بشهادت رسید.

