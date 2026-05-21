به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ عادل منیر روز پنجشنبه اظهار کرد: در تداوم تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب‌های بلای خانمانسور اعتیاد، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران پلیس «کوثر» با عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی موفق به کشف و ضبط ۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه شهرستان اردبیل شدند.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه و توقیف خودرو سواری پژو ۴۰۵ مورد استفاده افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل اضافه کرد: طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ با هدف پیشگیری از بلای خانمانسوز اعتیاد و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ تداوم دارد و توسط پلیس پیگیری و اجرا می‌شود.

سرهنگ منیر با تقدیر از همکاری مردم، از تلاش جهادی، همت مسئولانه و پشتکار متعهدانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و اعتیاد خبر داد و گفت: مشارکت مردم در این رابطه، توفیقات ناجا را تضمین می‌کند.

وی با بیان اینکه پلیس با برهم زنندگان آرامش جامعه به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر بدون اغماض و به طور قاطع برخورد خواهد کرد، ادامه داد: مردم می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و ۱۳۰ اطلاع دهند.