معاون امور هماهنگی اقتصادی وزیر کشور در رشت گفت: تقویت ارتباط استانها و دستگاهها برای مدیریت یکپارچه تجارت ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای گیلان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور امروز در نشست رفع موانع توسعه تجارت و حملونقل در استان گیلان که با حضور استانداران، معاونین استاندار و چندین معاون وزارتخانههای راه و شهرسازی، اقتصاد و جهاد کشاورزی در رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی در حوزه تجارت گفت: تقویت ارتباط و همافزایی بین استانها و دستگاههای اجرایی، پیششرط تحقق مدیریت یکپارچه و کارآمد در نظام تجارت کشور است و میتواند به کاهش موازیکاریها و تسریع در حل مسائل کمک کند.
مهدی دوستی با بیان اینکه ایران از ظرفیت ژئوپلیتیکی کم نظیری در منطقه برخوردار است، افزود: وجود ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای پیرامونی آنها، ظرفیتی گسترده در حوزه تجارت و اقتصاد منطقهای ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را شامل میشود.
وی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی امروز کشور در حوزه تجارت، بیش از آنکه سختافزاری باشد، «نرمافزاری و مدیریتی» است، تصریح کرد: باید بارویکردی مبتنی بر هماهنگسازی ومدیریت یکپارچه، تمامی ظرفیتهای دستگاهی، استانی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
استاندار گیلان هم با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای میاناستانی در حوزه اقتصاد گفت: همافزایی استانها و بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی و لجستیکی کشور، میتواند به عنوان راهبردی مؤثر برای عبور از چالشهای اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها عمل کند.
هادی حق شناس با بیان هماهنگی خوبی میان استانهای شمالی کشور وجود دارد، افزود: هدف اصلی این هماهنگی، همافزایی در تصمیمگیریها و تسریع در اجرای پروژههای ملی است تا ظرفیتهای شمال کشور به شکل کامل در خدمت توسعه اقتصادی و تأمین نیازهای کشور قرار گیرد.