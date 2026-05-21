به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی درنشستی با فعالان روابط عمومی و اصحاب رسانه و رؤسای هیئت‌های ورزشی، مربیان و جمعی از ورزشکاران شهرستان کمیجان در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.

بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه به مناسبت گرامیداشت شهدای خدمت و سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان شازند برگزار می‌شود.

در جلسه کمیسیون امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان خنداب رستمی، فرماندار بر نظارت و پایش دقیق دستگاه‌های عضو کمیسیون بر شناسایی و پایش وضعیت حضور اتباع مجاز و غیرمجاز در این شهرستان تاکید کرد.

فرمانده انتظامی استان، از کشف یک میلیون نخ انواع سیگار قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در عملیات پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان اراک خبر داد.

به گفته سردار تاجره این محموله در یک دستگاه وانت نیسان جاسازی شده بود که پس از توقیف متهم تحویل مقامات قضایی شد.

و تصاویری ببینید از به گل نشستن درختان انار در شهر یاقوت‌های سرخ.