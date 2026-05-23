بخشدار رضویه به همراه رئیس حوزه قضایی، بر کارخانجات تولید آرد شهرستان مشهد در محور تپه سلام بخش رضویه نظارت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار رضویه گفت: در این مأموریت مشترک که با هدف «صیانت از سفره مردم» و با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی انجام شد، تمامی مراحل تولید از جمله کیفیت گندم های ورودی، فرآیند آسیابانی، استانداردهای آزمایشگاهی و نحوه ذخیره سازی آرد مورد پایش دقیق قرار گرفت.
علی اصغر ملک محمدی افزود: حضور رئیس دادگاه رضویه حجتالاسلاموالمسلمین قرباننژاد در این بازرسی، نشان از عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با تخلفات احتمالی داشت. در این بازدید تاکید شد که هرگونه اهمال در کیفیت و وزن آرد، خط قرمز دستگاه های نظارتی است و با متخلفان در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: امنیت غذایی، خط مقدم ما است به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد کوچک ترین کوتاهی در کیفیت آرد که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، رخ دهد. این بازدیدهای سرزده به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچ گونه مماشاتی در کار نخواهد بود.
کارشناسان حاضر در تیم بازرسی، ضمن بررسی دفاتر آزمایشگاهی و انبارهای نگهداری محصول، نکات فنی و بهداشتی لازم را به صورت کتبی به مدیران واحدهای تولیدی ابلاغ کردند.