پخش زنده
امروز: -
استان اردبیل با وجود داشتن ۹۰۰ هزار هکتار مرتع، اکنون با تضاد عمیقی میان ظرفیت مجاز و تعداد واقعی دامها روبروست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در حالی که بیش از ۳ میلیون رأس دام متکی به مراتع استان هستند، تنها بخشی از آنها مجوز قانونی دارند؛ وضعیتی که هشدار میدهد اگر الگوی دامداری سنتی به سمت مرتعداری نوین تغییر نکند، امنیت غذایی و منابع آبی منطقه در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از آماری تکاندهنده پرده برداشته و عنوان میکند: در حالی که تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار دام در استان مجوز چرای قانونی دارند، اما بیش از ۳ میلیون رأس دام به مراتع وابسته هستند.
شهامت هدایت با اشاره به شناسایی ۶۵ هزار خانوار وابسته به مراتع در طرح ممیزی اخیر تأکید میکند: برای جلوگیری از تخریب این منابع حیاتی باید وابستگی دامها به مراتع کاهش یابد. دامداری اصولی نباید صرفاً متکی به مرتع باشد. ما باید به سمت مرتعداری نوین حرکت کنیم و از ظرفیتهای جایگزینی مانند بومگردی، زراعت چوب، پرورش زنبور عسل و تولید مواد اولیه دارویی استفاده کنیم.
وی با اعلام صدور بیش از ۶ هزار پروانه بهرهبرداری، بر نقش کلیدی انجمن صنفی مرتعداران در حفظ این ذخایر طبیعی تأکید کرده و میگوید: این انجمن مستقیماً بر امنیت غذایی و چرخه آب استان اثرگذارند.