مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: در قالب پویش ملی عهد آسمانی، ۲ هزار و ۲۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی در استان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه پنجشنبه در آیین اهدای پنج سری جهیزیه به نو عروسان مددجو در شهرستان کارون بیان داشت: این جهیزیهها در قالب قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل با همراهی خیران و نیکوکاران تامین و به زوجهای جوان نیازمند در سراسر استان اهدا شد.
وی افزود: پویش ملی «عهد آسمانی» به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، جلب مشارکتهای مردمی و حمایت از زوجهای جوان نیازمند در خوزستان راهاندازی شده است.
شیبه با تبریک سالروز این پیوند آسمانی و گرامیداشت هفته ازدواج اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم این نهاد در راستای توانمندسازی خانوادهها و تسهیل آغاز زندگی مشترک، تامین و اهدای جهیزیه به دختران در شرف ازدواج تحت حمایت است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با تاکید بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: اهدای جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان، کاهش هزینههای ازدواج خانوادههای نیازمند و تقویت بنیان خانواده انجام میشود و این پویش جلوهای از همدلی اجتماعی و مشارکت خیران در حمایت از نیازمندان است.
وی میگوید: درخواست جهیزیه از طریق سامانه هوشمند امداد (سها) ثبت و پس از بررسی، هدیه ازدواج به زوجهای واجد شرایط پرداخت میشود.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان در ادامه به تغییر رویکرد در شیوه تأمین جهیزیه اشاره کرد و گفت: برای رعایت هرچه بیشتر کرامت خانوادهها، فرآیند تامین جهیزیه اکنون به صورت «پلتفرمی» انجام میشود، در این روش، زوجین میتوانند از طریق سکوهای معتبر خرید آنلاین اقلام مورد نیاز خود را شامل یخچال، اجاقگاز، تلویزیون، ماشین لباسشویی و لوازم ضروری دیگر از میان برندهای ایرانی انتخاب کنند.
وی افزود: اعتبار مورد نیاز از محل بودجه معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد به صورت مستقیم در «کیف پول جهیزیه» زوجین شارژ میشود تا مددجویان بتوانند با آزادی عمل، کالای متناسب با سلیقه خود را تهیه کنند.
۵ درصد جمعیت خوزستان زیر پوشش کمیته امداد است.