فرماندار بندرعباس گفت: برای کاهش صفهای سوختگیری در هرمزگان تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد پویافر در گفتگوی زنده تلفنی با خبر ۲۰ مرکز خلیج فارس افزود: از امشب ساعت ۱۲ شب به مدت ۱۰ روز کارتهای سوخت اضطراری جایگاهها جمع آوری میشود و در این مدت شرکت پخش فرآوردهای نفتی پایش تصویری و سیستم پلاک خوان را در جایگاهها فعال میکند.
وی گفت: برای خودرهای اداری و فاقد کارت سوخت دو جایگاه ویژه در این ۱۰ روز در نظر گرفته شده است و همچنین خودروهای فاقد کارت سوخت باید برای صدور کارت اقدام کنند که در مدت ۴۸ ساعت کارت آنها در استان صادر میشود.
پویافر افزود: علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتر و ۷۰ لیتر یارانهای اختصاص ۱۱۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی برای پلاکهای ۸۴ و ۹۴ در استان تصویب و در نظر گرفته شده است که در صورت تایید مسئولان ملی از تیرماه به حساب کارت سوخت این پلاکها واریز میشود.
وی گفت: سوختگیری یک بار در روز هر خودرو نیز از دیگر طرحهایی است که اجرا میشود.
فرماندار بندرعباس افزود: احتمال کدینگ کارت سوختها نیز در استان وجود دارد.
پویافر گفت: اجرای این طرحها برای رفاه و آسایش مردم است.