معاون اجرایی دولت سیزدهم : شهید رئیسی خود را فدای رهبری می‌دانست و در عمل به این اصل معتقد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن منصوری در دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در گلستان شهدای اصفهان گفت: شهید رئیسی در آستان قدس رضوی، قوه قضائیه و دولت، علی‌رغم کوتاهی مدت حضور، تحولات عظیمی ایجاد کرد.

وی مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت شهید رئیسی را معنویت دانست و با تأکید بر ولایت‌مداری منحصر‌به‌فرد شهید رئیسی افزود: ایشان خود را فدای رهبری می‌دانست و در عمل به این اصل معتقد بود.

معاون اجرایی دولت سیزدهم به شجاعت شهید رئیسی در روز‌های سخت کرونا اشاره کرد و گفت: ایشان به بیمارستان، داروخانه و حتی سردخانه بهشت‌زهرا (س) سر می‌زد.

معاون اجرایی دولت سیزدهم با اشاره به شرایط سخت تحویل‌گیری دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: شهید رییسی در کمتر از سه سال رشد اقتصادی را از صفر به ۵.۵ درصد رساند و در همه شاخص‌ها بهبود ایجاد کرد.