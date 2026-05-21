معاون اجرایی دولت سیزدهم : شهید رئیسی خود را فدای رهبری میدانست و در عمل به این اصل معتقد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محسن منصوری در دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در گلستان شهدای اصفهان گفت: شهید رئیسی در آستان قدس رضوی، قوه قضائیه و دولت، علیرغم کوتاهی مدت حضور، تحولات عظیمی ایجاد کرد.
وی مهمترین مؤلفههای موفقیت شهید رئیسی را معنویت دانست و با تأکید بر ولایتمداری منحصربهفرد شهید رئیسی افزود: ایشان خود را فدای رهبری میدانست و در عمل به این اصل معتقد بود.
معاون اجرایی دولت سیزدهم به شجاعت شهید رئیسی در روزهای سخت کرونا اشاره کرد و گفت: ایشان به بیمارستان، داروخانه و حتی سردخانه بهشتزهرا (س) سر میزد.
معاون اجرایی دولت سیزدهم با اشاره به شرایط سخت تحویلگیری دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: شهید رییسی در کمتر از سه سال رشد اقتصادی را از صفر به ۵.۵ درصد رساند و در همه شاخصها بهبود ایجاد کرد.